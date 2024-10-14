Психолог Болзан рассказала, как не допустить побега подростка из дома

Практикующий психолог Ника Болзан рассказала, что чаще всего дети сбегают из дома в возрасте от 12 до 16 лет, причем происходит это преимущественно по вине родителей, сообщил inkazan.ru.

Психолог Болзан пояснила, что воспитывать ребенка необходимо исключительно до начала подросткового возраста. В начале пубертатного периода важно перестроиться не только ребенку, но и родителям. Теперь мама и папа должны стать друзьями для подростка. Роль авторитетов уже неактуальна. Важно, чтобы ребенок доверял и делился происходящими событиями.

«Все воспитательные процессы должны быть закончены еще до начала этого возраста», — предупредила эксперт Болзан.

Однако родителям сложно адаптироваться. Они критикуют, оказывают моральное давление, нарушают личные границы. В итоге в семье образовывается напряженная атмосфера. Ни одна семья не застрахована от того, чтобы ребенок не ушел из дома.

Доверие в семье важно и по другим причинам. Подросток может уйти из-за буллинга среди сверстников, повышенной нагрузки в школе, неприязни к какому-то учителю. Иногда дети становятся жертвами преступников и уходят из дома из-за их подсказок так поступить.

Пресс-секретарь поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Адриана Расписная отметила, что никогда нельзя медлить. Важно сразу позвонить волонтерам и сообщить о пропаже ребенка. Дети уходят по разным причинам. Иногда поиски оказываются результативными через полчаса, а иногда длятся годами.

Ранее сообщалось, что более тридцати человек заблудились в лесах Подмосковья в сентябре.