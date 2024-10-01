Более тридцати человек заблудились в лесах Подмосковья в сентябре

С начала осени в лесах Подмосковья заблудились 32 человека, они или их родственники обращались за помощью по телефону экстренных служб «112». Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Для того, чтобы вернуться домой, большинству понадобилась помощь лесничих и поисково-спасательных отрядов. Надо отметить, что в прошлом году в сентябре заблудившихся было значительно больше — почти 250 человек», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В комитете уточнили, что количество заблудившихся в лесу могло снизиться в этом году в связи с неурожаем грибов и ягод из-за жаркой и сухой погоды. Наибольшее число человек терялись в выходные дни. Так, например, в Красногорске заблудился 43-летний мужчина, который ушел в лес без мобильного телефона. На его поиски потребовалось три дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.