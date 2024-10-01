Психолог Данилова пояснила, стоит ли взрослым детям прощать родителей за насилие

Специалист Центра психологической безопасности и профилактики деструктивных явлений среди детей и молодежи в Нижегородской области Анна Данилова рассказала, как метод воспитания с применением физической силы отражается на детях во взрослой жизни и стоит ли прощать таких родных, сообщил newsnn.ru.

Психолог Анна Данилова рассказала, что применение физической силы в детстве однозначно отражается на взрослом человеке. Одни люди могут прятать эти чувства глубоко в душе, но подсознательно будут переживать происшедшее.

Такие взрослые эмоционально нестабильны, испытывают проблемы с самовосприятием и проявляют чрезмерную тревожность. Они живут с ощущением вины, для которой нет ни одного повода. Часто задумываются о своей ненужности в обществе.

Психолог Данилова рекомендует взрослым людям проработать детскую травму со специалистам.

«Прощать или нет — личное решение человека. Возможно, для кого-то это прощение может помочь получить освобождение от эмоционального груза, но далеко не все поступки и не все люди достойны прощения. В некоторых случаях оно просто невозможно», — отметила психолог Данилова.

Встречаются случаи, когда избитые в детстве взрослые становятся родителями и также применяют физическую силу в отношении ребенка. Подобное поведение связано в первую очередь с тем, что дети слабые и беззащитные. Только эмоционально неустойчивый человек может систематически беспричинно избивать несовершеннолетнего, чтобы самоутвердиться. Иногда такие родители говорят, что их били в детстве и ничего не произошло страшного.

Таким родителям психолог напомнила о законодательстве РФ. Граждане РФ понесут наказание. Эксперт обратилась также к страдающим детям. В различных городах есть консультационные центры для несовершеннолетних, где им окажут психологическую помощь.

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