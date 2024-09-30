В Узбекистане проверят сообщения о насилии над русскоговорящими учениками в школе

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова проверит информацию о травле русскоязычных учеников в Джизаке. Об этом сообщило РИА Новости.

СМИ уже сообщали о регулярных избиениях детей из-за незнания узбекского языка в одном из учебных заведений страны. В республике отреагировали на сообщения о притеснении русскоговорящих в школе №1 города Джизак.

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова пообещала провести проверку в образовательном учреждении, где, по данным источников, ученики седьмого класса систематически избивают своих сверстников, не владеющих узбекским языком. Она заявила, что ранее не получала обращений о подобных инцидентах.

Вместе с тем сообщалось, что учительнице из Ташкента, избившей мальчика, могут запретить въезд в Россию. Известно, что школьник попросил ее вести занятие на русском языке.