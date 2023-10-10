Психолог Киреева рассказала, с какими сложностями столкнутся дети после завершения СВО

Детский и семейный психолог Анна Киреева рассказала корреспонденту издания « Бел.Ру », как помочь детям справиться со стрессом во время обстрелов.

Психолог обращает внимание, что в первую очередь необходимо объяснить ребенку, что происходит. Важно донести информацию доступным языком. Рекомендовано провести аналогию между ссорами людей и стран. Рассказать, что иногда люди ругаются и делают друг другу больно. Так и страны могут поругаться. Важно просто пережить этот момент, несмотря на то, что он несправедливый по отношению к людям.

Психолог предлагает взять за базовую основу предложенную модель беседы. В зависимости от патриотических взглядов родителей или других идейных соображений можно внести коррективы в структуру разговора.

Анна Киреева уверена, что даже при проработке проблем с родителями или психологами, у детей останется травма. Особенно, если ребята проживают вблизи зоны СВО.

«Внутри травмированного человека, который пережил агрессию, тоже живет агрессор. Такие дети могут оказаться нечувствительными к своим каким-то переживаниям и переживаниям другого человека, они не могут сочувствовать и принимать чужие слабости», - детский и семейный психолог Анна Киреева

Также у детей могут появиться определенные триггеры. После времен, когда в Москве частым явлением были террористические акты, россияне уже знают, что такое триггеры.

«Когда были террористические акты в Москве, на «Норд-Осте», где террористы заклеивали скотчем рты и связывали руки, потом триггером у этих людей даже спустя несколько лет был звук отрывающегося скотча», - рассказывает эксперт

У детей, которые проживают ближе к линии разграничения, триггерами станут любые громкие звуки: салют или лопнувший воздушный шарик. Если дети пряталась в подвалах или бомбоубежищах, то они будут бояться замкнутых пространств.

Каждый ребенок индивидуален. У одного страхи пройдут быстро, особенно если появится возможность переехать в более безопасный регион. У другого – психологическая травма может остаться навсегда. Такой ребенок будет дольше и сложнее засыпать или часто испытывать тревогу.