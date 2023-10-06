Психолог, коробка-автомат, интенсив: Какие опции предлагают автошколы

Современные автошколы из-за высокой конкуренции стараются предоставить будущему водителю как можно больше различных бонусных опций, сообщает 56orb.ru . Издание проанализировало предложения на рынке в Оренбургской области и ценовые рамки.

Обучаться вождению предстоит 3.5 месяца, но некоторые школы предлагают пройти интенсивный курс. Уже за 2.5 месяца, а иногда даже и 1.5, можно получить права. Ученику предлагают обучаться на машине «автомат» или «механике».

В некоторых компаниях есть опция бесплатного занятия – человек приходит на лекцию, чтобы оценить уровень мастерства учителя. В некоторых автошколах практикуют индивидуальный формат обучения. Такие занятия стоят дороже, чем групповые.

Каждая школа устанавливает свои правила: предлагает одну бесплатную попытку сдачи экзамена или же оформляет безлимит. В некоторых школах можно дополнительно получать консультацию психолога.

Автошкол стало значительно меньше по разным причинам: были введены санкции, комплектующие, да и сами автомобили, выросли в цене. Те школы, которые продолжают работать, предлагают за свои заслуги заплатить в среднем от 34 тысяч до 46.

Управлять авто можно, получив права. Для этого необходимо пройти медицинский осмотр и обучение в автошколе, а также сдать экзамены.