Психолог Наумова осудила политиков и родителей, запрещающих квадроберство

Эксперт отметила, что ребята всегда любили играть в различные перевоплощения. Они мяукали и подражали котам и 100 лет тому назад и 10 лет. Ничего страшного в подобных играх нет. Напротив, чем больше СМИ привлекают внимание к данному течению, тем больше появляется его приверженцев среди несовершеннолетних. Заявления политиков также лишь вызывают повышенный спрос. Для детей же это просто игра и не более того.

«Как по мне, это дикость. Отстаньте от детей и начните разбираться в том, кто такие квадроберы», — отметила эксперт.

Тюменский психолог Наумова призвала политиков не запрещать течение, а работать в совершенно другом направлении: открывать новые зоны для игр, делать посещение спортивных секций бесплатными. Важно предоставлять возможность детям выбирать альтернативные игры.

Психолог также поддержала родителей, который вовлекаются в игру своих детей. Задача взрослых заключается лишь в контроле, чтобы невинное хобби не переросло в фанатизм. Ребенок всегда чувствует давление со стороны родителей и активно ему сопротивляется. Если начинать запрещать ему быть квадробером, он может специально еще больше погружаться в игру. Если же он заметит, что давления нет, быстро выберет другой вид досуга.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске заметили курьера-квадробера, который разносит еду в костюме кошки.