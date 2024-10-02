В Ульяновске заметили курьера-квадробера, который разносит еду в костюме кошки

Девушка справляется со своей задачей ничуть не хуже других работников службы доставки. Ролик с ней попал в интернет и вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети.

Сотрудница одной из служб доставки в городе вышла на смену в костюме кошки. Необычный курьер покоряет сердца жителей Ульяновска уже как минимум две недели. В СМИ отмечают, что девушка стала первым в России курьером-квадробером.

У многих ульяновцев такой подход к работе вызывает улыбку на лице, а другие относятся к этому резко негативно. Но девушка, судя по кадрам, не скрывает своего удовольствия. Она с радостью скачет по ступенькам подъезда с рюкзаком наперевес, спеша к очередному клиенту.

Ранее митрополит Федор призвал депутатов запретить движение квадроберов.