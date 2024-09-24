Психолог Новоселова назвала причины депрессии у пенсионеров

Психолог Елена Новоселова рассказала в интервью «Ридусу», почему у россиян старше 60 лет развивается депрессия.

Психолог Новоселова отметила, что депрессия развивается по ряду причин. Работающий пенсионер осознает, что не может поменять профессиональную деятельность. Уже поздно проходить обучение или менять вид деятельности. Морально это угнетает людей, ведь они перестают управлять своей жизнью. Неработающий россиянин старше 60 лет особенно зависим от пенсии или других государственных выплат.

«Кроме того, финансовая сторона пожилых россиян достаточно регламентирована пенсией и какими-то государственными пособиями, что тоже вызывает страх и печаль», — указала Новоселова в беседе с «Ридусом».

Пенсионеры чувствуют, что больше не могут помогать родственникам из-за ослабления их социальной позиции. Многие люди болезненно принимают этот факт. У них становится больше свободного времени, поэтому они чаще беспочвенно переживают о детях и внуках.

После 60 россияне анализируют, было ли все сделано в их жизни правильно, сколько лет осталось прожить, в чем смысл жизни и страшен ли исход. Эти мысли негативно влияют на настроение пенсионеров.

Согласно данным исследования РАНХиГС, тревогу и депрессию испытывают более половины россиян старше 60 лет, сообщил «КоммерсантЪ».

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