Психолог объяснила, как смартфон превращает нас в раздражительных и тревожных зомби

Психолог Тициана Пайва высказала мнение, что кратковременный отказ от использования смартфона сразу покажет эффективное положительное действие на организм, сообщил tagilcity.ru со ссылкой на издание Terra.

По словам Пайвы, мозг современного человека под воздействием постоянного использования смартфона находится в хроническом состоянии напряжения. Это выражается в целом комплексе негативных проявлений: нарастающей утомляемости, повышенной раздражительности, фоновом чувстве тревоги и неспособности полноценно расслабиться даже в спокойной обстановке.

Психолог убеждена, что даже минимальная цифровая пауза может стать мощным противоядием. Отрыв от гаджета всего на 10–20 минут позволяет снизить накопленную когнитивную нагрузку и стабилизировать эмоциональный фон.

За этот краткий промежуток нервная система успевает переключиться из режима «боевой готовности» в фазу восстановления внутреннего баланса. В качестве позитивных эффектов эксперт отмечает возвращение способности к концентрации, общее улучшение настроения и важное чувство восстановленного контроля над собственным состоянием.

