Тренд на тишину: что такое цифровой детокс и почему он стал трендом номер один

Астротуризм и цифровой детокс становятся ключевыми трендами в планировании путешествий на 2026 год. Об этом свидетельствуют данные анализа спроса, представленные турсервисами, передает 360.ру.

Астротуризм предполагает поездки в локации с минимальным световым загрязнением для наблюдения за звездным небом. В качестве одного из лучших направлений для этого в России эксперты выделяют Калмыкию, где также можно посетить буддийские объекты, поющие барханы и соленые озера.

Параллельно растет популярность отдыха с ограничением использования гаджетов — так называемого цифрового детокса. Другим актуальным трендом остается интерес к городам с редкой архитектурой. Специалисты рекомендуют обратить внимание на Торжок и Кимры в Тверской области, где сохранились образцы деревянного модерна и арт-деко начала XX века.

Ранее сообщалось про гид по народным методам «бронирования» парковок в подмосковных дворах.