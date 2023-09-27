Психолог Петрова рассказала о методах борьбы и профилактики стресса у детей

Причиной для срыва в детском возрасте может стать любой факт: переезд, появление брата или сестры, конфликты с учителями или одноклассниками, потеря домашнего питомца. Специалист отмечает, что главное правило родителей – не кричать, чтобы не случилось. Если выполнить рекомендацию сложно, то важно вовремя остановиться. Выйти из комнаты, отвлечься, попить воды, а затем вернуться к ребенку и продолжить беседу.

Важно внимательно относиться ко всему, что происходит в жизни ребенка. Не просто банально спрашивать, как дела, а запоминать имена друзей и события, чтобы потом задавать уточняющие вопросы. Также родителям предстоит учить ребенка понимать собственные эмоции, чтобы уметь ими управлять.

«Необходимо не просто формально общаться с ребенком, важно проявлять искренний интерес к его жизни, к его детским переживаниям и потребностям. Детям важно чувствовать поддержку, безопасность, понимать, они не одиноки в этом мире. Развивайте чувство юмора у себя и у ребенка, положительные эмоции помогут справиться с любыми жизненными трудностями», — отметила Лариса Петрова.

Кроме общения, необходимо следить за общим состоянием здоровья ребенка: полноценный сон, минимальные ежедневные физические нагрузки, отдых на свежем воздухе, сбалансированное питание. Также необходимо обеспечить дополнительное образование: творческие кружки, спортивные секции.

Хронический стресс негативно влияет на здоровье ребенка любой возрастной категории.