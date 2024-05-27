Психолог Попова: дети чаще всего занимаются селфхармом в мае, июле и сентябре

Селфхарм — это целенаправленное нанесение себе каких-либо ран или порезов, ожогов иди других увечий. Преимущественно встречается у детей в возрасте от 11 до 16 лет. Чаще всего подросток не преследует цели завершить жизнь самоубийством. Психолог Мария Попова назвала три месяца, когда случаи селфхарма учащаются:

май;

июль;

сентябрь.

В это время дети сдают экзамены. В мае — начале июня проходят первые экзамены. Пересдачи начинаются в сентябре. Именно в это время несовершеннолетним тяжелее всего справиться со своими эмоциями.

Однако часто селфхарм позволяет многим подросткам выразить свою душевную боль через физическую в любой месяц.

«Для того чтобы понимать, что происходит с ребенком в пубертате, надо представить, что у вас одновременно ПМС, менопауза и климакс. Вот сразу все свалилось на вас», — рекомендует эксперт.

Психолог рекомендует не спрашивать у ребенка прямо, почему он решил так поступить со своим телом. Важно узнать, какую музыку он сейчас слушает, с кем общается, с какими проблемами вынужден сталкиваться ежедневно. Однако в этой ситуации помощь может понадобиться также родителям, которые начинают винить во всем себя. Мария Попова советует записать ребенка на консультацию к психотерапевту. Если подросток наносит увечья больше года, то лучше обратиться к психиатру.

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