Психолог Котова объяснила, почему некоторые дети смеются над терактом в «Крокусе»

Дети могут повести себя неадекватно, отреагировав на острое событие. Не стал исключением и теракт в «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Кризисный психолог и травматерапевт Ирина Котова в беседе с сайтом aif.ru рассказала, почему юные граждане позволяют себе такое поведение, и виноваты ли в этом родители.

Дети зачастую не сочувствуют реальным трагедиям, потому что это не коснулось их лично. Ругать их за это бесполезно: реакции необходимо обсуждать и прорабатывать. Как отметила психолог, ребенку не нужно внушать страх и чувство вины. Достаточно продолжать воспитывать в них простое человеческое сочувствие.

«Смех в таком случае может быть и защитной реакцией, которую дети и подростки бессознательно используют, чтобы избежать слишком болезненных эмоций. Также это может быть связано с незрелостью эмпатии (способности сочувствовать чужой беде), или с недостаточностью опыта в переживании подобных событий», - объяснила психолог.

Однако если никакие разговоры не помогают, а ребенок продолжает измываться над чужим горем, то это повод отвести его к детскому психологу или психиатру.

Напомним, недавно школьницу из Нижнего Новгорода лишили именной стипендии администрации города за слова благодарности террористам, напавшим на красногорский комплекс. Результатом этой атаки стала смерть 144 человек.

Ранее юрист рассказала, как могут наказать дагестанских пособников террористов «Крокуса».