Психолог предупредил, что россияне начнут симулировать выгорание ради получения отпуска

Член национальной Ассоциации психологов и психотерапевтов Михаил Молоканов не поддержал инициативу о дополнительном отпуске для сотрудников, у которых диагностируют выгорание, сообщило интернет-издание «Абзац».

По информации издания, подобный отпуск предлагается ввести на ежегодной основе. Россиянам могут предоставлять до семи дополнительных дней для отпуска. Отдых будет оплачиваемым. Кандидат психологических наук Михаил Молоканов отметил, что в действующую Международную классификацию болезней (МКБ) не включен такой диагноз, как «профессиональное выгорание». Эксперт обращает внимание, что справку с указанием такого недуга сотрудник получить не сможет.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не признала выгорание болезнью. Сейчас люди, которые истощены эмоционально или психологически, либо сами увольняются, либо их увольняют», — отметил эксперт.

По мнению эксперта, работодатели не поддержат предложение по нескольким причинам. Во-первых, увеличивается риск того, что сотрудники будут симулировать выгорание ради получения дополнительных дней отпуска. Во-вторых, начальники могут подобным способом поощрять тех работников, с кем состоят в приятельских отношениях.

«То есть это очередная инициатива для махинаций внутри организации или для давления на сотрудников», — сказал Молоканов.

С подобной инициативой обратился глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. В своем телеграм-канале он написал, что предложение направлено на рассмотрение в Минтруд.

В июне у россиян появится возможность отдохнуть за счет длительных выходных. Подробности — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».