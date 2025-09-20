Психолог предупредил, что тяга к стерильной чистоте может быть симптомом шизофрении

Психолог и доктор наук Андрей Зберовский высказал мнение, что тяга к стерильной чистоте в некоторых случаях может быть симптомом шизофрении, сообщило интернет-издание «Абзац».

«Если человек тихонечко наяривает кафель зубной щеткой, то только по этому показателю никакой диагноз ему не поставят. В ряде случаев за тягу к чистоте могут диагностировать максимум неврастению», — пояснил эксперт.

По информации издания, борьба с бактериями и пылью — это фобия или навязчивое состояние. В профессиональной среде считается, что данное состояние не требует медицинской помощи или какого-либо контроля со стороны специалиста. Внимание стоит обратить, если человек не просто стремится к чистоте в доме, а проявляет из-за этого по отношению к близким агрессию. Например, угрожает физической расправой из-за грязи после уборки, проявляет признаки тирании и испытывает сложности с социализацией. В таком случае лучше проконсультироваться со специалистом.

«В этом случае могут поставить и шизофрению. Для определения диагноза ключевое действие должно быть сопряжено с нарушениями в социализации», – уточнил он.

По информации издания, 20 сентября в мире празднуют День чистоты. В России во многих регионах жители выходят на субботники. Праздник нацелен на повышение осведомленности населения планеты о важности чистоты и гигиены. Информация значима как для индивидуального здоровья каждого жителя, так и общественного благополучия.

Ранее сообщалось, что каждый седьмой в мире страдает от расстройств психики.