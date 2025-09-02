Россиянам озвучили тревожную статистику по психическим заболеваниям

Более миллиарда жителей Земли, то есть каждый седьмой, сталкиваются с психическими расстройствами. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на источник во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Россиянам озвучили статистику по душевным заболеваниям. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более одного миллиарда человек, а именно каждый седьмой житель планеты, страдает от психических расстройств. В организации акцентируют внимание на том, что наиболее распространенными среди них являются тревожные состояния и депрессия.

