Психолог Сапелкина сообщила, что молодежь активно увлеклась монастырингом

Монастыринг — это новое течение, которое активно распространяется именно среди молодых людей. Они уезжают на несколько дней или недель в монастыри, где бесплатно проживают взамен на помощь в хозяйстве. Зумеры участвует в богослужениях, но не принадлежит братии или сестричеству. Теоретически подобная практика не новая. Она называлась трудничеством, но из-за высокого спроса со стороны молодежи появился еще один термин.

Психолог Варвара Сапелкина положительно относится к тенденции. Современный темп жизни требует от человека быть многозадачным. В монастыре же есть четкий график дня. Всегда можно обратиться за советом к старшему. Однако есть и риск только ухудшить свое эмоциональное состояние.

«Нельзя забывать, что тем, кто пришел в монастырь нужно отказаться от контактов с внешним миром, по сути, окунуться в закрытую систему. И такой опыт имеет риски быть как трансформирующим, так и в случае необходимости получения профессиональной психологической или психиатрической помощи небезопасным», — отметила Сапелкина.

Кроме того, эксперт рекомендует разобраться в причинах желания уйти в монастырь. Если человек хочет отдохнуть от внешнего мира и найти внутреннюю гармонию, то беспокоиться не о чем. Иногда важно сделать паузу. Если же пытается сбежать от серьезных проблем, то монастыринг — не лучшее решение. Лучше разрешить сложности, обратившись за помощью к специалистам или близким.

Тревел-блогер Альберт Бодокия рассказал, что монастыринг стал популярным в последние годы. Точкой отсчета можно считать пандемию, когда россияне искали способ выбраться из квартир и не нарушать карантинный режим.

Ранее протоиерей Харитонов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как церковь относится к новому увлечению молодежи.