Психолог Зиновьева пояснила, почему матери убивают детей из-за усталости от них

В Волгоградской области одним из самых резонансных дел стала история Екатерины Аккубековой. Супруга участника спецоперации в суде призналась, что ей надоел маленький сын. Она решила заморить его голодом, чтобы он умер. Малыш погиб. Женщине присудили 18 лет колонии общего режима.

В 2022 году двухлетний малыш погиб, потому что его подбрасывала мама. Женщина пыталась его укачать. Сама находилась в состоянии алкогольного опьянения. Гражданка Софья Соловьева действовала более решительно. Она пыталась замаскировать убийство трехмесячного сына. Женщина утверждала, что ребенок случайно выпал из кроватки.

«На тот период эксперты установили, что причиной смерти ребенка стали тупые травмы головы и шеи, вызвавшие отек спинного и головного мозга», — сообщила корреспонденту издания «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Рудник .

В 2021 году цыганка Сиунова была приговорена к заключению в колонии. За день до Нового года она удушила четырехлетнего сына, который отказался есть кашу.

Психолог Дина Зиновьева рассказала, что причина подобных трагедий — отсутствие материнского инстинкта. Он может не развиться из-за ряда причин:

плохая социализация;

отсутствие воспитания;

плохие отношения с собственными родителями;

чрезмерная агрессивность.

Ранее мы сообщали, что мать убитого в Перми мальчика рассказала в суде о многомиллионных долгах.