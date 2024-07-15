Мать убитого в Перми мальчика рассказала в суде о многомиллионных долгах

Громкая история из Перми, где Ирина Шатова убила своего сына и выкинула его тело в чемодане на мусорку, продолжает развиваться. Так, в понедельник, 15 июля, РИА Новости сообщили о том, какой у женщины может быть долг.

Напомним, что Шатова объясняла убийства сына долгами и коллекторами. Сейчас же, по данным издания, женщина сообщила в суде, что имеет долги суммой около трех миллионов рублей.

Также, по данным канала SHOT, после убийства сына женщина хотела также распрощаться с жизнью, но потом остановилась. От памяти о случившемся Шатова, уточняет канал, решила избавиться простым способом: просто вырвала последние страницы из дневника. Кстати, своего сына мать не отпускала практически никуда – ни в сад, ни в школу, ни дружить со сверстниками.