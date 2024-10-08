Священники призвали запретить аборты в частных клиниках Ставрополья

В Ставропольском крае состоялось совещание о способах решения демографических проблем. Своим мнением делились священники и профильные эксперты, сообщил newstracker.ru со ссылкой на Общественную палату региона.

Священнослужители считают, что в регионе уже больше медицинских заведений, где женщине могут провести операцию по прерыванию беременности. Лечебных организаций, где можно родить ребенка, намного меньше. Священники предложили запретить аборты в частных клиниках.

Остальные участники дискуссии посчитали подобные меры слишком радикальными. Они предлагают действовать иначе: пропагандировать семейные ценности, увеличивать социальные выплаты, заниматься половым воспитанием молодого поколения. Выполняя эти меры, можно параллельно объявить запрет на аборты в частных клиниках. Еще одна предложенная мера — ввести налог на бездетность.

В ноябре состоится еще одно заседание, посвященное теме рождаемости. На мероприятие приглашены представители здравоохранения, в том числе и сотрудники частных клиник, а также Думы Ставропольского края. Они оценят предложенные на октябрьской дискуссии меры.

Ранее сообщалось, что власти Сахалина с целью повышения рождаемости в регионе показали школьникам видео с процедурой аборта в больнице.