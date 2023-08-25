Психологи рассказали, как легко пережить депрессию из-за завершения летнего сезона

В терминологии психологов есть понятие «депрессия конца лета». Возникновению грустного настроения и повышенного чувства тревоги в первую очередь склонны студенты и школьники, а также молодые родители. Хотя и другие категории населения замечают перепады в настроении, пишет издание « NewsNN ».

Психолог, ОРКТ-практик Анастасия Бондаренко рекомендует жителям России позволить себе немного погрустить. Дать волю эмоциям и вспомнить, что хорошего с ними произошло за это время. А после подумать, каким способом можно проводить свободное время в осенний период. Допустимо даже создать список дел на осень и зиму. Уже на этой стадии настроение может заметно улучшаться.

«Скажите своим ощущениям: «Спасибо, что вы пришли, располагайтесь, давайте подумаем вместе о том, что было в моей жизни»», - советует психолог Анастасия Бондаренко

После того, как немного погрустили и запланировали ближайшие месяца, можно воспользоваться советом эксперта Софии Ватаман. Специалист интегративной психологии рассказывает о таком понятии, как «круг контроля». Человек не может контролировать все вокруг себя: изменения погоды, поступки других людей или стихийные катастрофы.

«Когда мы начинаем контролировать и переживать о том, что не в силах изменить, мы «сливаем» много личной, созидательной энергии в пустоту», - объясняет специалист интегративной психологии София Ватаман

София Ватаман рекомендует задуматься над тем, что каждый из нас – это часть природы. Заканчивается лето, но наступает не менее красивая пора разноцветных листьев, приятных бесед за кружкой горячего чая и уютных пледов.