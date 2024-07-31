Психотерапевт Федорович заподозрил генерала Булгакова в самолюбовании

Врач-психотерапевт Александр Федорович высказал мнение, что найденные при обыске в доме бывшего министра обороны Дмитрия Булгакова портреты с его изображением могут свидетельствовать о самолюбовании и проблемах в раннем детстве, сообщает ridus.ru .

Внимание эксперта привлек портрет, на котором Дмитрий Булгаков представлен в образе героя войны 1812 года. Врач-психотерапевт Федорович отметил, что не может ставить диагноз без присутствия пациента, поэтому не намерен говорить конкретно о Булгакове. В целом люди, которые хранят такие портреты дома, могли в раннем детстве получить травму. У них происходит внутренний конфликт, который они пытаются разрешить при помощи внешней атрибутики.

«Попытка как-то себя поднять, компенсировать какие-то проблемы раннего детства. Это, конечно, банально, что все наши проблемы исходят из детства, но определенный смысл в этом есть. Вполне вероятно, что в детстве подобных людей унижали», — указал врач в беседе с «Ридусом».

Люди, которые располагают подобные портреты в своих домах, занимаются самолюбованием. Подобное поведение свидетельствует о наличии проблемы, однако не указывает ни на какой симптом болезни. Если бы человек развесил портреты на улицах города, то тогда можно было бы предположить развитие психических отклонений.

Напомним, Mash сообщает, что в ходе обыска также были обнаружены картины с изображением экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он также выступал в роли известных исторических личностей разных эпох.

Ранее сообщалось, что в России упали цены на портреты Патрушева и Шойгу.