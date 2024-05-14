В России рухнули цены на портреты Патрушева и Шойгу

Российские маркетплейсы в интернете стали предлагать портреты экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и секретаря совбеза Николая Патрушева со скидкой, начиная с момента, когда указанные политики были освобождены президентом РФ Владимиром Путиным от занимаимых ими ранее должностей.

Так, портрет Николая Патрушева стоит теперь вместо 1700 не более 1000 рублей.

Фото: [ соцсети ]

Что до портретов Сергея Шойгу, то еще пару дней назад их можно было заказать за 2 тыс рублей. Теперь же их можно купить с внушительной скидкой всего за 700 рублей.

12 мая президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации назначить временно исполняющего обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост главы Минобороны РФ, сменив, таким образом, действующего министра Сергея Шойгу, возглавлявшего оборонное ведомство последние 12 лет.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства хочет видеть на посту министра обороны гражданского человека, которым и является Белоусов. Кроме того, как отметил Песков, по замыслу Путина, ведомство должно быть открыто передовых идей и инноваций.

Ранее сообщалось, что репортер ВГТРК Павел Зарубин выложил у себя в аккаунте в соцсетях снятые перед отставкой кабмина кадры с комментарием теперь уже экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу.