Психотерапевт Лях призвал россиян снимать на видео эксгибиционистов

Психотерапевт Игорь Лях рассказал, как необходимо поступать в случае встречи с эксгибиционистами, сообщает atas.info .

Эксперт отметил, что особенно в больших городах всегда присутствует определенный процент населения, страдающий от различных психических заболеваний. Эксгибиционисты предпочитают появляться резко: неожиданно выпрыгивать из-за поворота или выбегать из-за деревьев. Им не интересно просто ходить обнаженными по улицам.

«Эксгибиционисты ищут определенные ощущения, которые возникают в процессе», — объяснил психотерапевт.

Эксгибиционистов должны лечить психотерапевты, а в некоторых случаях уместна даже госпитализация. Горожанину, встретившемуся с таким человеком на улице, Игорь Лях рекомендует:

Снять действия эксгибициониста на видео и показать сотрудникам правоохранительных органов. Видеодоказательство станет основополагающим показанием для госпитализации.

Вызвать полицию. Это позволит обезопасить других людей от неожиданной встречи с эксгибиционистом. Особенно впечатлительны в данном случае несовершеннолетние.

Общество в силе помочь эксгибиционистам. Вступать с ними в диалог, применять физическую силу или бежать вдогонку эксперт не рекомендует.

«Если вы испытали конфуз, то не следует пытаться преследовать эксгибициониста, чтобы его наказать», — посоветовал психотерапевт Игорь Лях.

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