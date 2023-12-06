«Неспособна к другим формам активности»: почему 18-летняя студентка отправляла нюдсы третьекласснику

В Башкирии 18-летняя студентка обменивалась эротическими фото с 9-летним школьником. Как сообщает Telegram-канал Mash Batash , нездоровую переписку заметила мать третьеклассника в его смартфоне.

Гинеколог-сексолог Юлия Агаханова рассказала нам, по какой причине девушку мог заинтересовать ребенок столь юного возраста.

«Поскольку не было доказанного контакта с ребенком, это нельзя назвать педофилией. Хотя случаи педофилии у женщин тоже известны. В данном случае, возможно, имеет место быть эксгибиционизм. По этой причине у подозреваемой с потерпевшим могло не быть полового акта — некоторые эксгибиционисты неспособны к другим формам гетеросексуальной активности. Обычно сама демонстрация приводит к сильному половому возбуждению, иногда доходящему до психического оргазма», — объяснила специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Так или иначе, отвечать за содеянное девушке придется. Даже если она действительно не вступала в интимную близость со школьником, ответственность за ее поступок предусмотрена. Такое мнение выразила юрист Алла Георгиева.

«Ей грозит уголовное наказание по статье о развратных действиях. Так как мальчик не достиг возраста 14 лет, то наказанием будет лишение свободы сроком от 3 лет до 8 лет. А если в рамках следственной проверки обнаружится, что такой мальчик был еще и не один, тогда наказание уже будет более суровым — до 12 лет лишения свободы. Тяжесть будет зависеть от личности самой девушки, может быть, найдутся смягчающие обстоятельства — психические отклонения, заболевания», — сообщила наша собеседница.

Причем тот факт, что не только девушка, но и сам мальчик отправлял фото, послужит не оправданием, а доказательством совращения несовершеннолетнего. Преступление, подчеркнула эксперт, будет считаться оконченным.

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