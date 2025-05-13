ПСЖ заявил об имиджевом ущербе со стороны Мбаппе

По информации издания, конфликт становятся затяжным. Так, Килиан Мбаппе внес на свои счета €55 млн на основании решения суда. Он смог добиться компенсации в связи с ранее невыплаченными зарплатами и премиальными. В суде «Пари Сен-Жермен» потребовал отмены данного решения на основании недостаточного количества фактов, подтверждающих претензию футболиста. Кроме того, клуб подал встречный иск.

По данным издания, ПСЖ требует выплатить €98 млн. Основание иска — имиджевый ущерб.

«Цель состоит не в том, чтобы вернуть €98 млн, а в том, чтобы показать, что, если он должен нам деньги, его требование необоснованно», — заверил AFP адвокат Рено Семерджян.

По информации издания, адвокат Мбаппе высказал мнение, что судебный процесс нарушает порядок в спортивной сфере. По его мнению, сложилась ситуация, когда спортивный судья теоретически не является судьей.

Ранее сообщалось, что против Мбаппе и еще трех футболистов «Реала» открыли дело о неподобающем поведении.