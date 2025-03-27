Против Мбаппе и еще трех футболистов «Реала» открыли дело о неподобающем поведении
УЕФА открыл дело против четырех игроков «Реала»
Фото: [ФК «Реал»]
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора по этике и дисциплине, чтобы расследовать жалобу «Атлетико» в отношении четырех игроков мадридского «Реала» в ходе матча Лиги чемпионов.
Инспектор изучит поведение Килиана Мбаппе, Винисиуса Джуниора, Даниеля Себальоса и Антонио Рюдигера.
Представители «Атлетико» к жалобе присовокупили видео с неподобающим поведением игроков Королевского клуба. В частности, на роликах футболисты «Реала» показывают провокационные жесты болельщикам «Атлетико».
«Реал» прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Атлетико» в серии пенальти.