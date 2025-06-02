Птенцу голубя и утенку понадобилась помощь спасателей в Нижнем Тагиле

Жители Нижнего Тагила дважды за день обращались к спасателям, чтобы специалисты оказали помощь птицам, сообщил tagilcity.ru.

По информации издания, сначала помощь понадобилась утенку. Местная жительница проходила мимо сливного колодца и услышала писк. Она обратилась к спасателям с просьбой приехать на место инцидента. В Центре защиты населения проинформировали, что птенца эвакуировали. Сообщается, что нашлись неравнодушные горожане, которые займутся восстановлением утенка.

По данным издания, местные жители снова обратились к спасателям. Теперь помощь понадобилась птенцу голубя, который застрял в вентиляции многоэтажного дома. Специалисты прибыли на пятый этаж, вырезали отверстие в вентиляции и извлекли птенца. Он успешно освобожден.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве альпинисты чудом спасли застрявшую в форточке кошку.