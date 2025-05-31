В Новой Москве альпинисты чудом спасли застрявшую в форточке кошку

В Москве специалисты по работе на высоте были вынуждены прийти на помощь кошке, которая застряла в окне. Об этом сообщает BAZA со ссылкой на экстренные службы города.

По информации, полученной от жителей ЖК «Новые Ватутинки», стало известно, что в одном из окон, которое было приоткрыто, застряла кошка. Она отчаянно пыталась выбраться и издавала жалобные звуки. Прохожие вызвали специалистов, которые помогли освободить животное.

Соседям не удалось сразу установить владельца пострадавшей кошки, поэтому они самостоятельно доставили ее в ветеринарную клинику. Специалисты диагностировали у животного вывихи конечностей.

Впоследствии владелица кошки прибыла в медицинское учреждение и забрала своего питомца. В настоящее время состояние животного не вызывает опасений.

Ранее сообщалось, что в Кемерово незаконно организовали кладбище для домашних животных.