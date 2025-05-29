Птичий грипп: как выявить заболевание у кошек

По информации издания, вирус может жить в разной среде — в воде, на поверхностях или почве. Переносчиками являются птицы. Кошки могут либо съесть заболевшую птицу, либо контактировать с ее выделениями. Домашние кошки обычно не переносят заболевание и умирают. Редко проявляются побочные действия. Например, развивается болезнь, признаки которой схожи с бешенством.

По данным издания, обратить внимание стоит на такие признаки, как чихание, выделения из носа, кашель, затрудненное дыхание, хрипы. Чаще всего кошки отказываются от еды. Животные проявляют агрессию и ведут себя не так, как обычно. Иногда у питомцев наблюдается диарея и рвота.

По информации издания, в случае обнаружения какого-либо из симптомов необходимо обратиться к ветеринару. Специалист назначит анализы. Выявить птичий грипп можно только в лаборатории. Специфического лечения против болезни на данный момент не существует.

Ранее сообщалось, что иммунолог Болибок оценил вероятность смертоносной пандемии из-за птичьего гриппа.