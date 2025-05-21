Иммунолог Болибок оценил вероятность смертоносной пандемии из-за птичьего гриппа

Птичий грипп, передающийся от кошек, может начать распространяться среди людей, что может спровоцировать эпидемию, сравнимую по масштабам с черной оспой. По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, птичий грипп называется именно так, поскольку циркулирует среди птиц и передается от птицы к другим млекопитающим и человеку воздушно-капельным и фекально-оральным путями. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он подчеркнул, что человек также может заразиться этим видом гриппа от животных, однако он не передается от человека к человеку. Однако в случае вероятности подобной передачи эпидемиологическая ситуация будет очень тяжелой и ее действительно можно будет сравнить по масштабам с черной оспой, так как птичий грипп мутирует и станет весьма быстро распространяться среди населения, и вероятность пандемии высока.

По мнению медика, при наличии птичьего гриппа наблюдаются сильная температура, интоксикация, головная боль, боль во всем теле. Нередко он осложняется вирусной пневмонией, которую невозможно вылечить антибиотиками, из-за чего уровень летальности среди людей от птичьего гриппа весьма высок и составляет 50-70%.

Он отметил, что лучший способ противостоять заражению указанным гриппом — не контактировать с зараженными птицами и стоит помнить, что лекарства от птичьего гриппа не существует.

Ранее ВОЗ пообещала человечеству новую пандемию.