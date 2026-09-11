Секреты бюджетного декора: как обновить квартиру без капитальных затрат и хаоса
REGIONS: в Подмосковье спрос на дизайн-проекты квартир вырос в 2,5 раза
В Московской области и столице зафиксирован резкий рост спроса на услуги профессионального оформления жилья — в августе 2026 года количество заказов дизайн-проектов «под ключ» выросло в 2,5 раза в годовом выражении. По данным аналитиков «Авито Услуг», ценник на работу дизайнера интерьеров в регионе начинается от ₽2,5 тыс. за квадратный метр. Эксперт компании Анжелика Никитина рассказала, как адаптировать жилое пространство под современные тренды без капитального ремонта, используя расчистку, акцентную перекраску и перетяжку мебели. Об этом со ссылкой на исследование сообщает интернет-издание REGIONS.
Статистика спроса на дизайн и расценки на бюджетное обновление
Ключевые показатели и рекомендации экспертов по косметической адаптации интерьера:
- Рынок дизайна: Спрос на комплексные дизайн-проекты «под ключ» вырос в 2,5 раза год к году и на 16% за последний месяц. Минимальная стоимость услуг специалиста начинается от ₽2,5 тыс. за 1 кв. м.
- Средние расценки на перетяжку мебели:
- Диван — около ₽7,5 тыс.
- Кровать — около ₽6,7 тыс.
- Кресло — около ₽4,4 тыс.
- Стул — около ₽1,6 тыс.
- Локальные техники обновления: Освобождение пространства от лишних вещей (расхламление), создание акцентной стены глубокого цвета, внедрение нескольких сценариев освещения (торшеры, подсветка) вместо одной люстры.
- Текстиль и фурнитура: Визуально освежить квартиру помогает замена выцветших штор на длинные гарнитуры от потолка до пола, установка новых дверных ручек, розеток и выключателей.