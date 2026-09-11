Секреты бюджетного декора: как обновить квартиру без капитальных затрат и хаоса

В Московской области и столице зафиксирован резкий рост спроса на услуги профессионального оформления жилья — в августе 2026 года количество заказов дизайн-проектов «под ключ» выросло в 2,5 раза в годовом выражении. По данным аналитиков «Авито Услуг», ценник на работу дизайнера интерьеров в регионе начинается от ₽2,5 тыс. за квадратный метр. Эксперт компании Анжелика Никитина рассказала, как адаптировать жилое пространство под современные тренды без капитального ремонта, используя расчистку, акцентную перекраску и перетяжку мебели. Об этом со ссылкой на исследование сообщает интернет-издание REGIONS.