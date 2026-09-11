Назван полный ТОП-10 авто: какие новые кроссоверы и седаны раскупают в Подмосковье
REGIONS: средняя стоимость нового автомобиля в Подмосковье достигa ₽6,3 млн
В Московской области средний чек на покупку нового легкового автомобиля по итогам лета 2026 года достиг ₽6,3 млн, а в сегменте электрокаров и гибридов поднялся до отметки в ₽8,6 млн. По данным экспертов «Авито Авто», несмотря на отрицательную динамику августовских продаж относительно прошлогодних показателей, на авторынке фиксируется реализация отложенного спроса на фоне постепенного снижения ключевой ставки. Самой популярной моделью у покупателей Подмосковья остается отечественная LADA Granta со средним ценником в ₽1,2 млн. Об этом со ссылкой на данные аналитиков информирует интернет-издание REGIONS.
Динамика спроса, бренды-лидеры и ценовые показатели
Ключевые данные анализа рынка новых автомобилей в Московской области:
- Цены по сегментам: Средняя стоимость нового авто в Подмосковье составляет ₽6,3 млн, а электромобили и гибриды выросли в цене до ₽8,6 млн.
- Лидеры по росту спроса: Среди марок максимальный прирост интереса продемонстрировал бренд Belgee (спрос вырос в 3 раза к лету 2025 года), Changan (рост в 2,1 раза) и отечественная LADA (+30,7%).
- Топ-10 востребованных моделей и средние цены:
- LADA Granta — ₽1,2 млн
- LADA Niva Legend — ₽1,2 млн
- HAVAL Jolion — ₽2,6 млн
- Geely Monjaro — ₽5 млн
- TENET T4L — ₽2,4 млн
- HAVAL M6 — ₽2,4 млн
- LADA Vesta — ₽1,8 млн
- Volga K40 — ₽3,6 млн
- LADA Niva Travel — ₽1,6 млн
- LADA Largus — ₽1,7 млн
- Удешевление моделей: Наибольшее снижение средней стоимости за год зафиксировано у LADA Largus (-4,2%, до ₽1,7 млн), LADA Largus Cross (-2,3%, до ₽2 млн) и OMODA C5 (-1,3%, до ₽2,8 млн).
- Оценка экспертов: Августовский объем продаж в 114,3 тыс. машин по РФ эксперты «АВТОСТАТ» считают позитивным результатом на фоне высокой базы 2025 года, сформированной ожиданиями изменений в утилизационном сборе.