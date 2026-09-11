Назван полный ТОП-10 авто: какие новые кроссоверы и седаны раскупают в Подмосковье

В Московской области средний чек на покупку нового легкового автомобиля по итогам лета 2026 года достиг ₽6,3 млн, а в сегменте электрокаров и гибридов поднялся до отметки в ₽8,6 млн. По данным экспертов «Авито Авто», несмотря на отрицательную динамику августовских продаж относительно прошлогодних показателей, на авторынке фиксируется реализация отложенного спроса на фоне постепенного снижения ключевой ставки. Самой популярной моделью у покупателей Подмосковья остается отечественная LADA Granta со средним ценником в ₽1,2 млн. Об этом со ссылкой на данные аналитиков информирует интернет-издание REGIONS.