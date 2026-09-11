За 6,3 недели до старта: как молодежь Подмосковья скупает жилье ради фестивалей

В Московском регионе зафиксирован бум событийного туризма — более половины жителей (53%) за последний год отправлялись в поездки по России специально ради концертов, фестивалей и спортивных соревнований. По данным исследования «Авито Путешествий», главными поводами для поездок становятся городские праздники (28%), музыкальные фестивали (20%) и спорт (14%). При этом молодежь 18–24 лет начинает искать варианты проживания за рекордные 6,3 недели до мероприятия, а в качестве жилья чаще всего выбираются отели и посуточные квартиры. Об этом со ссылкой на данные опроса 10 тыс. россиян информирует интернет-издание REGIONS.