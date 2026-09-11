За 6,3 недели до старта: как молодежь Подмосковья скупает жилье ради фестивалей
REGIONS: более 50% жителей Подмосковья путешествуют ради концертов и спорта
В Московском регионе зафиксирован бум событийного туризма — более половины жителей (53%) за последний год отправлялись в поездки по России специально ради концертов, фестивалей и спортивных соревнований. По данным исследования «Авито Путешествий», главными поводами для поездок становятся городские праздники (28%), музыкальные фестивали (20%) и спорт (14%). При этом молодежь 18–24 лет начинает искать варианты проживания за рекордные 6,3 недели до мероприятия, а в качестве жилья чаще всего выбираются отели и посуточные квартиры. Об этом со ссылкой на данные опроса 10 тыс. россиян информирует интернет-издание REGIONS.
Статистика событийного туризма и особенности бронирования
Ключевые показатели и возрастные различия путешественников Московского региона:
- Главные поводы для поездок:
- Городские праздники и культурные события — 28%
- Концерты и музыкальные фестивали — 20%
- Спортивные соревнования — 14% (мужчины выбирают спорт в 1,8 раза чаще женщин)
- Выставки, форумы и конференции — 12%
- Планирование и сроки бронирования: Заранее прорабатывают маршрут и покупают билеты 36% путешественников. Молодежь (18–24 года) начинает искать варианты жилья за 6,3 недели до выезда, среднее поколение — за 5 недель, а респонденты старше 65 лет — за 3,7 недели.
- Предпочтения по размещению: Отели и посуточные квартиры делят лидерство (по 30% голосов), еще 23% останавливаются у родственников. Молодежь чаще выбирает хостелы (9%), а люди старше 65 лет предпочитают родственный прием (39%) либо возвращаются домой в тот же день (11%).