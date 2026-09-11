Телефон тут ни при чем: невролог Александрова назвала привычку, которая действительно портит память

Постоянный недосып и бесконечное переключение между задачами могут незаметно ухудшать способность человека концентрироваться и запоминать новую информацию. При этом далеко не каждое ухудшение памяти можно списать на усталость или возраст: в некоторых случаях рассеянность становится поводом для консультации невролога. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области, врач-невролог Светлана Александрова.

По словам специалиста, одной из самых недооцененных привычек, способных негативно влиять на память в долгосрочной перспективе, является хроническое недосыпание.

«Во время сна мозг не просто отдыхает: происходят процессы консолидации памяти, то есть закрепления полученной за день информации. При регулярном сокращении сна страдают внимание, скорость обработки информации и способность формировать новые воспоминания», — объяснила Александрова.

Одной бессонной ночи для серьезных выводов недостаточно: после нее забывчивость и рассеянность вполне закономерны. Гораздо опаснее ситуация, когда короткий сон становится постоянной нормой.

«Постоянно спать по шесть часов и рассчитывать, что мозг „привыкнет“, — не лучшая стратегия», — подчеркнула врач.

Еще одной ловушкой для памяти может стать привычка делать несколько дел одновременно. Работа с документами, сообщения в телефоне, видео на фоне и постоянное переключение между вкладками создают ощущение высокой продуктивности, однако мозг не обрабатывает все это параллельно: он быстро переключает внимание с одной задачи на другую. Из-за такой фрагментации информация обрабатывается менее глубоко и хуже запоминается. Само использование смартфона память не разрушает, подчеркнула невролог. Проблема возникает тогда, когда человек привыкает постоянно отвлекаться и уже не может надолго сосредоточиться на одном деле. Гораздо эффективнее для запоминания — последовательная работа без регулярных переключений внимания.

При этом далеко не всякую забывчивость стоит объяснять загруженностью или возрастом. Насторожиться следует, если изменения начинают мешать человеку в обычной жизни или постепенно усиливаются. Поводом обратиться к неврологу могут стать регулярное забывание недавних событий, повторение одних и тех же вопросов, потеря ориентации в привычном месте, сложности с оплатой счетов, приготовлением еды или использованием знакомой техники. Особенно показательно, если изменения первыми замечают близкие, а сам человек их недооценивает.

«Особенно важно обратиться к врачу при сочетании ухудшения памяти с нарушением речи, ориентации, поведения или координации», — предупредила Александрова.

Врач-оториноларинголог Рауль Тен предупредил, что внезапно появившийся храп может сигнализировать о серьезных изменениях в организме.