Мужчины обновляют стиль: почему спрос на одежду б/у в Подмосковье подскочил на 18%

Жители Москвы и Московской области начали активно обновлять гардероб к осеннему сезону 2026 года с помощью ресейл-платформ. По данным исследования Авито за июль, наибольший прирост продаж зафиксирован в сегменте мужской одежды (+18%) и обуви (+10%). Эксперты отмечают, что покупка вещей «с рук» позволяет существенно сэкономить: б/у женская одежда обходится в среднем на 22% дешевле новой, а обувь — на 32%. Об этом со ссылкой на данные аналитиков сообщает интернет-издание REGIONS.