Мужчины обновляют стиль: почему спрос на одежду б/у в Подмосковье подскочил на 18%
REGIONS: спрос на осенний ресейл мужской одежды в Подмосковье вырос на 18%
Жители Москвы и Московской области начали активно обновлять гардероб к осеннему сезону 2026 года с помощью ресейл-платформ. По данным исследования Авито за июль, наибольший прирост продаж зафиксирован в сегменте мужской одежды (+18%) и обуви (+10%). Эксперты отмечают, что покупка вещей «с рук» позволяет существенно сэкономить: б/у женская одежда обходится в среднем на 22% дешевле новой, а обувь — на 32%. Об этом со ссылкой на данные аналитиков сообщает интернет-издание REGIONS.
Динамика продаж, структуры спроса и цен в категориях гардероба
Ключевые показатели ресейл-рынка одежды, обуви и аксессуаров в Московском регионе:
- Мужской гардероб: Продажи одежды выросли на 18%. Наибольший рост показали джинсы (+36%, средний чек — ₽3,3 тыс.) и верхняя одежда (+27%, средний чек — ₽7,5 тыс.). В обуви популярностью пользуются кеды (+48%, средний чек — ₽5,3 тыс.) и кроссовки (средний чек — ₽5,1 тыс.).
- Женский гардероб: Продажи одежды увеличились на 3%, обуви — на 9%. В лидерах среди одежды — платья (средний чек — ₽3,8 тыс.) и верхняя одежда (+27%, средний чек — ₽7,3 тыс.).
- Сумки и аксессуары: Категория сумок и багажа прибавила 7% (средний чек на сумки — ₽6,3 тыс., на рюкзаки — ₽5 тыс.). Продажи аксессуаров выросли на 6%, где чаще всего выбирали очки (средний чек — ₽6,7 тыс.) и головные уборы (средний чек — ₽2,3 тыс.).
- Лидеры ресейл-динамики: Самый высокий прирост продаж «с рук» год к году показали перчатки и варежки (+72%), аксессуары для волос (+69%), женские брюки (+66%), а также мокасины и лоферы (+62%).