Британский микроскоп XIX века и машинка 1908 года: что ищут коллекционеры в Подмосковье

На вторичном рынке Москвы и Московской области зафиксирован устойчивый спрос на уникальные антикварные предметы, винтажный декор и инженерные раритеты XIX–XX веков. По данным экспертов сервиса «Авито Товары», среди наиболее редких лотов в регионе представлен лабораторный микроскоп Baker XIX века, американская печатная машинка 1908 года, а также советский телевизор «Огонек» с интегрированной системой Smart TV. Об этом со ссылкой на данные аналитиков сообщает интернет-издание REGIONS.