Британский микроскоп XIX века и машинка 1908 года: что ищут коллекционеры в Подмосковье
REGIONS: в Подмосковье выставили на продажу телевизор «Огонек» со Smart TV
На вторичном рынке Москвы и Московской области зафиксирован устойчивый спрос на уникальные антикварные предметы, винтажный декор и инженерные раритеты XIX–XX веков. По данным экспертов сервиса «Авито Товары», среди наиболее редких лотов в регионе представлен лабораторный микроскоп Baker XIX века, американская печатная машинка 1908 года, а также советский телевизор «Огонек» с интегрированной системой Smart TV. Об этом со ссылкой на данные аналитиков сообщает интернет-издание REGIONS.
Топ редких винтажных находок и их стоимость в Московском регионе
Ключевые инженерные и декоративные раритеты, доступные на вторичном рынке:
- Инженерные и научные приборы XIX–XX веков:
- Печатная машинка Smith Premier N10 (1908 год): ₽30 тыс. — редкая американская модель с двойной клавиатурой (отдельные клавиши для заглавных и строчных букв) в сохранном металлическом корпусе.
- Антикварный микроскоп Baker (XIX век): ₽38 тыс. — оригинальный британский лабораторный прибор из Лондона с родной линзой на штативе.
- Предметы декора и коллекционная мебель:
- Венецианская маска La Fucina dei Miracoli: ₽55,1 тыс. — авторская ручная работа из папье-маше с масляной росписью и кристаллами Swarovski.
- Шкаф-бар в египетском стиле: ₽80 тыс. — авторская резная мебель из массива дерева высотой 140 см.
- Симбиоз винтажа и технологий:
- Телевизор «Огонек» со Smart TV: ₽70 тыс. — кастомный раритет в оригинальном советском корпусе с современной платой на Android, поддержкой Wi-Fi и Smart TV.