Фотографы больше не нужны: почему жители Подмосковья массово нанимают мобилографов
REGIONS: в Подмосковье вырос спрос на мобилографов и автонянь в праздничные дни
В периоды длинных выходных и праздничных дней жители Москвы и Московской области все чаще делегируют бытовые и организационные задачи профильным специалистам. По данным экспертов «Авито Услуг», в регионе фиксируется активный рост спроса на мобилографов для создания контента в соцсетях, автонянь с частичной занятостью, а также выездных барменов и официантов для домашних банкетов. Об этом со ссылкой на исследование информирует интернет-издание REGIONS.
Ключевые тренды выездных услуг в период праздников
Основные направления сервиса, востребованные жителями Московского региона:
- Праздничный контент и развлечения: Традиционных фотографов на мероприятиях все чаще заменяют мобилографы, снимающие репортажные бэкстейджи и короткие ролики. На семейных праздниках спросом пользуются выездные аниматоры с интерактивными квестами и бумажными шоу.
- Персональная помощь и детская логистика: Возрастает популярность автонянь и сопровождающих нянь на несколько часов, помогающих забрать детей из секций или присмотреть за ними на время взрослого торжества.
- Бьюти-сервис на дому: Визажисты и стилисты предлагают выездные экспресс-укладки и макияж на дому или в коворкингах.
- Выездной кейтеринг и обслуживание: Для домашних банкетов жители Подмосковья активно нанимают персональных официантов и выездных барменов, которые привозят собственное оборудование, готовят напитки и проводят мастер-классы.