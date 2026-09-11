Фотографы больше не нужны: почему жители Подмосковья массово нанимают мобилографов

В периоды длинных выходных и праздничных дней жители Москвы и Московской области все чаще делегируют бытовые и организационные задачи профильным специалистам. По данным экспертов «Авито Услуг», в регионе фиксируется активный рост спроса на мобилографов для создания контента в соцсетях, автонянь с частичной занятостью, а также выездных барменов и официантов для домашних банкетов. Об этом со ссылкой на исследование информирует интернет-издание REGIONS.