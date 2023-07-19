Публицист Караулов рассказал о секрете успеха певца Шамана

«Важно, что вот в эту массовую культуру пришло то, чего в ней раньше не было. Потому что представить себе, что Филипп Киркоров споёт «Я русский», довольно сложно. Там было другое. А здесь человек увлекает людей», - отмечает российский поэт и публицист Игорь Караулов

Талантливый исполнитель поет на русском языке в манере, присущей Евровидению, считает публицист. У него есть возможность стать популярным на длительное время благодаря тому, что он поет в непривычном, но адаптированным для россиян стиле. Шаман – не тот исполнитель, который прославится одной или двумя песнями и на этом закончит бурную карьеру.

«Я думаю, поскольку голос у человека есть, поскольку он может создать себе, или кто-то может создать ему имидж такой, который был бы привлекателен, перед ним большой путь», - считает публицист Игорь Караулов

Хороший голос – это преимущество Шамана, но не главное. Певец призывает в своих песнях к чему-то задуматься, у него серьезные темы. Все это гармонично сочетается с успешно созданным имиджем, который подходит молодому человеку.

В ходе интервью изданию «Абзац» поэт и публицист Игорь Караулов также высказал мнение о тех, кто покинул РФ в начале спецоперации, в частности современных деятелей культуры. Многие поэты никогда не были заинтересованы в победах России, и это касается не только военных действий, но даже футбола, считает Караулов.