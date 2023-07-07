Публицист Пряников: Растущая бедность россиян провоцирует жилищные проблемы

Публицист Павел Пряников считает, что со времен Российской империи для жителей была актуальна жилищная проблема, сообщает newizv.ru . При этом ситуация в современной России не изменилась, а лишь усугубилась. Площадь квартир постоянно уменьшается. Причина – бедность в стране.

Публицист отметил, что в России всегда была «хроническая теснота». Люди ютились в небольших избах. Пришло новое время, но в советских «сталинках» и «хрущевках» все также невозможно было жить комфортно. Появлялись коммунальные квартиры, дома престарелых. Согласно сведениям Росстата (данные 2021 года) на одного человека в среднем приходится 27,8 кв. м.

Население просто не может позволить себе приобретать и содержать большие квартиры. Эксперт отмечает, что если тенденция сохранится, то стоит ожидать возвращения спроса на коммунальное жилье.