Пума на Дону: откуда в Ростовской области взялся экзотический хищник

В Ростовской области продолжают искать объяснение необычному явлению — появлению хищника, который не является местным обитателем. Речь идет о пуме, замеченной в станице региона. В областном Минприроды уже заявили, что животное, вероятнее всего, было ввезено нелегально и сбежало от хозяев. Зооинженер Анастасия Калинина поделилась своими предположениями относительно данного инцидента, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт пояснила, что появление пумы на Дону естественным путем невозможно. Хищная кошка не водится в здешних краях, и никаких предпосылок для ее самостоятельного расселения нет.

«Пума — это вид, естественный ареал которого находится в Северной и Южной Америке. В фауне Ростовской области таких животных никогда не было, поэтому самостоятельно оказаться здесь она не могла», — объясняет эксперт.

Специалист выделила два наиболее реалистичных предположения. Первое — хищник содержался у частного лица без оформления документов и сумел выбраться на свободу. Второе — его намеренно выпустили. Обе версии, по словам эксперта, имеют равные шансы на подтверждение.

«Скорее всего, речь идет о побеге из частного владения, где животное содержали как экзотического питомца. Не исключен и побег из зоопарка. Подобные случаи уже происходили, когда неизвестные вскрывали вольеры и выпускали животных», — отмечает Калинина.

Специалист также успокоила местных жителей: даже если поймать животное сразу не получится, закрепиться в местной экосистеме оно не сможет. Кормовая база и климатические условия Ростовской области не подходят для обнаруженного вида, поэтому пума не останется здесь надолго.

«Одиночная особь, не приспособленная к местной экосистеме, вряд ли сможет надолго закрепиться в регионе. Однако при обнаружении следов или самого животного важно не распространять слухи, а сразу сообщить об этом специалистам или в полицию», — заключила зооинженер.

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