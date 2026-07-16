Почему новостройки дорожают медленнее, а вторичка — быстрее: тренды рынка жилья от эксперта Авдеевой

Первая половина 2026 года ознаменовалась для рынка недвижимости заметным спадом активности. Спрос оставался сдержанным, прирост цен на квартиры в новых домах оказался минимальным, а в ряде случаев застройщики даже шли на снижение. Основными инструментами привлечения покупателей стали дисконтные программы, поэтапная оплата и льготные кредиты, сообщил rosbalt.ru.

Эксперты единодушны: темпы удорожания в текущем году значительно уступают показателям предыдущего. Руководитель департамента Аналитики компании «Азбука недвижимости» Екатерина Авдеева привела данные: за шесть месяцев стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась в 53 из 70 крупнейших городов, но лишь на 2,6%. Для сравнения, за аналогичный период 2025 года рост составлял около 4,3%.

«Рынок перешел от стремительного удорожания к более вялому движению на „ценовом плато“», — заявила в комментарии «РосБалту» председатель совета директоров корпорации «АСТОРИУС» Екатерина Авдеева.

По мнению эксперта, на вторичном рынке картина иная — здесь цены растут активнее, особенно в столичном регионе и Санкт-Петербурге. Однако, как поясняют участники рынка, эта динамика связана не с оптимизмом продавцов, а с сокращением числа бюджетных лотов. Дешевые варианты постепенно уходят, а оставшиеся продавцы вынуждены идти на уступки, чтобы завершить сделку.

Ранее сообщалось, что Роскачество предупредило о долгах за капремонт при покупке квартиры.