Укол вслепую: почему нелегальный ретатрутид для похудения заставил Роспотребнадзор бить тревогу
Роспотребнадзор потребовал незамедлительно изъять из обращения и прекратить продажи на территории России экспериментального препарата для похудения — ретатрутида. Средство, которое в мировых научных кругах называют главным будущим конкурентом «Оземпика», нелегально продавали в интернете по цене до 30 тысяч рублей за флакон, пишет Царьград со ссылкой на Shot проверку.
Как косметический уход превратили в уколы для похудения
Чтобы обойти строгое российское фармакологическое законодательство и обязательные процедуры контроля, дельцы пошли на прямую фальсификацию документов.
Ретатрутид ввозили и оформляли под видом косметических средств по уходу за кожей. Однако покупателям инструкция предписывала использовать его абсолютно иначе — вводить внутримышечно или подкожно в виде инъекций для сбрасывания веса.
Реакция надзорных органов последовала незамедлительно:
- Роспотребнадзор аннулирует все выданные декларации соответствия на этот продукт.
- Осуществляется изъятие фальсификата из интернет-магазинов и маркетплейсов.
- Проводятся проверки в отношении продавцов, подменявших назначение опасного вещества.
В чем реальная опасность экспериментального препарата
За рубежом ретатрутид действительно показывает впечатляющие результаты в рамках экспериментальных исследований — на максимальных дозировках участники испытаний теряли до 24,2% массы тела за 48 недель. Однако эксперты призывают не поддаваться иллюзиям:
Отсутствие регистрации и контроля
В России ретатрутид не зарегистрирован как лекарственное средство и официально запрещен к свободному обращению.
Незавершенные клинические испытания
Мировые исследования безопасности и побочных эффектов препарата еще не окончены. Делать выводы о его долгосрочном влиянии на организм, печень, поджелудочную железу и сердечно-сосудистую систему преждевременно.
Риск подделки и неточных дозировок
При покупке нелегального инъекционного препарата через интернет под видом «косметики» покупатель получает вещество неизвестного происхождения. Состав, стерильность и реальная концентрация активных компонентов в таких флаконах никем не проверяются, что создает прямую угрозу для жизни.