Укол вслепую: почему нелегальный ретатрутид для похудения заставил Роспотребнадзор бить тревогу

Роспотребнадзор потребовал незамедлительно изъять из обращения и прекратить продажи на территории России экспериментального препарата для похудения — ретатрутида. Средство, которое в мировых научных кругах называют главным будущим конкурентом «Оземпика», нелегально продавали в интернете по цене до 30 тысяч рублей за флакон, пишет Царьград со ссылкой на Shot проверку.

Как косметический уход превратили в уколы для похудения

Чтобы обойти строгое российское фармакологическое законодательство и обязательные процедуры контроля, дельцы пошли на прямую фальсификацию документов.

Ретатрутид ввозили и оформляли под видом косметических средств по уходу за кожей. Однако покупателям инструкция предписывала использовать его абсолютно иначе — вводить внутримышечно или подкожно в виде инъекций для сбрасывания веса.

Реакция надзорных органов последовала незамедлительно:

Роспотребнадзор аннулирует все выданные декларации соответствия на этот продукт.

Осуществляется изъятие фальсификата из интернет-магазинов и маркетплейсов.

Проводятся проверки в отношении продавцов, подменявших назначение опасного вещества.

В чем реальная опасность экспериментального препарата

За рубежом ретатрутид действительно показывает впечатляющие результаты в рамках экспериментальных исследований — на максимальных дозировках участники испытаний теряли до 24,2% массы тела за 48 недель. Однако эксперты призывают не поддаваться иллюзиям:

Отсутствие регистрации и контроля

В России ретатрутид не зарегистрирован как лекарственное средство и официально запрещен к свободному обращению.

Незавершенные клинические испытания

Мировые исследования безопасности и побочных эффектов препарата еще не окончены. Делать выводы о его долгосрочном влиянии на организм, печень, поджелудочную железу и сердечно-сосудистую систему преждевременно.

Риск подделки и неточных дозировок

При покупке нелегального инъекционного препарата через интернет под видом «косметики» покупатель получает вещество неизвестного происхождения. Состав, стерильность и реальная концентрация активных компонентов в таких флаконах никем не проверяются, что создает прямую угрозу для жизни.