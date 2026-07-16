Стычка после матча: англичанин Беллингем накинулся на аргентинца Барко

В Сети появились кадры стычки игроков сборных Англии и Аргентины после полуфинального матча чемпионата мира, в котором южноамериканцы одержали волевую победу со счетом 2:1.

По окончании матча один из лидеров англичан Джуд Беллингем подошел к полузащитнику аргентинцев Валентину Барко и ударил его ладонью по затылку. Тот в ответ толкнул обидчика в грудь.

Непонятно, почему Беллингем решил выплеснуть свое обращение именно на Барко. Футболисты на поле не контактировали, поскольку аргентинец провел матч в запасе.

Сборная Аргентины пропустила гол в начале второго тайма от Энтони Гордона. После этого действующие чемпионы мира осадили ворота соперника и в концовке забили два мяча. Отличились Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес, оба раза партнерам ассистировал Лионель Месси.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал сборную Англии за пассивную игру после забитого гола.