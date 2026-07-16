Тухель не хочет уходить в отставку после поражения от Аргентины

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос, продолжит ли он работу в команде после поражения в полуфинале чемпионата мира от Аргентины (1:2).

Сборная Англии повела в счете с южноамериканцами, но затем вынуждена была отойти назад под напором Аргентины. Тухель выпустил большое количество игроков оборонительного плана, но это не спасло Англию: в концовке аргентинцы забили два мяча.

«Мы будем выполнять контракт до домашнего Евро. Я с нетерпением жду этого, хотя сейчас сложно заглянуть так далеко в будущее», — заявил Тухель.

Матч с Аргентиной тренер назвал одним из лучших под его руководством. Он заявил, что разочарован тем, что его не удалось довести до победы, но о своих решениях по ходу игры не жалеет.

52-летний немецкий специалист возглавил сборную Англии с начала 2025 года. Его контракт рассчитан до конца июля 2028 года. Ранее Тухель возглавлял «Майнц», дортмундскую «Боруссию», ПСЖ, «Челси» и «Баварию».

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал сборную Англии за выбор чрезмерно осторожной тактики в матче с Аргентиной.