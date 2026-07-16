Конец риелторской империи: почему заявку от имени Долиной с треском закрыли в Роспатенте

Заявка на бренд «Лариса Долина Сохранить и приумножить», поданная в сфере операций с недвижимостью и юридических услуг, официально аннулирована. Роспатент отклонил документ после громкого резонанса и резкого заявления представителя народной артистки России. Эта информация поступила в РИА Новости после анализа базы данных Роспатента.

Что хотели выпускать под брендом певицы

Заявка на регистрацию товарного знака поступила в ведомство в феврале 2026 года. В качестве официального заявителя в документах значилась сама Лариса Александровна Долина.

Согласно классификатору, под брендом «Лариса Долина Сохранить и приумножить» планировалось оказывать широкий спектр коммерческих и юридических услуг:

проведение различных операций с недвижимостью на территории России;

предоставление профессиональных консультаций по вопросам задолженностей и долгов;

составление и подготовка юридической документации.

Однако 7 июля 2026 года Роспатент принял окончательное решение об отклонении и отзыве заявки. Представитель артистки Сергей Пудовкин комментировать инициативу отказался в резкой форме, назвав появление подобных документов «глупостью» и пожаловавшись на то, что имя певицы регулярно используют для насмешек.

Контекст: громкий скандал с недвижимостью

Повышенное внимание к торговой марке именно в сфере недвижимости связано с резонансной историей, в которую артистка попала летом 2024 года. Тогда Долина стала жертвой аферистов, продала свою элитную квартиру в центре Москвы и перевела все вырученные деньги преступникам.

Позже исполнительница обратилась в суд, пытаясь оспорить законность совершенной сделки. Разбирательства затянулись на долгое время и дошли до Верховного суда РФ, а в риелторской и юридической среде появился термин «схема Долиной», обостривший риски на вторичном рынке жилья. В начале июня певица призналась, что лишилась и квартиры, и всех личных накоплений, выразив сомнение в том, что украденные средства удастся вернуть.