Права заберут в 60 лет: правду о массовом аннулировании документов обсудили в сети
Информация о массовом аннулировании водительских удостоверений у граждан старше 60 лет оказалась фейком. Возраст сам по себе не является законодательным основанием для ограничения прав на вождение. Об этом пишет Piter.TV.
Что изменилось в правилах медицинского контроля
Главная цель обновленной процедуры — оценка реального физического и ментального состояния водителя, а не применение формальных возрастных ограничений.
Направление к узким специалистам
При прохождении медкомиссии водителям старшего возраста могут назначить дополнительные консультации кардиолога и невролога. Врачи проверяют наличие критических патологий сердечно-сосудистой и нервной систем, способных создать аварийную ситуацию.
Оценка когнитивных функций
По медицинским показаниям могут применяться тесты на:
- оперативную память;
- концентрацию и переключение внимания;
- скорость реакции и координацию движений.
Цифровизация данных и ЕГИСЗ
Результаты обследований вносятся в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ). При обнаружении противопоказаний данные автоматически передаются в Госавтоинспекцию для аннулирования допуска.