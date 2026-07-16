Права заберут в 60 лет: правду о массовом аннулировании документов обсудили в сети

Информация о массовом аннулировании водительских удостоверений у граждан старше 60 лет оказалась фейком. Возраст сам по себе не является законодательным основанием для ограничения прав на вождение. Об этом пишет Piter.TV.

Что изменилось в правилах медицинского контроля

Главная цель обновленной процедуры — оценка реального физического и ментального состояния водителя, а не применение формальных возрастных ограничений.

Направление к узким специалистам

При прохождении медкомиссии водителям старшего возраста могут назначить дополнительные консультации кардиолога и невролога. Врачи проверяют наличие критических патологий сердечно-сосудистой и нервной систем, способных создать аварийную ситуацию.

Оценка когнитивных функций

По медицинским показаниям могут применяться тесты на:

оперативную память;

концентрацию и переключение внимания;

скорость реакции и координацию движений.

Цифровизация данных и ЕГИСЗ

Результаты обследований вносятся в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ). При обнаружении противопоказаний данные автоматически передаются в Госавтоинспекцию для аннулирования допуска.