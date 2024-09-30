Пушилин: переброшенное в Угледар подкрепление ВСУ сдается в плен

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал , что ВСУ успели перебросить резервы в Угледар. Несмотря на это, российские военнослужащие успешно закрепляются в городе.

Денис Пушилин отметил, что переброшенное подкрепление ВСУ — это преимущественно недавно мобилизованные граждане. Насильственная отправка в зону СВО украинцев из разных городов продолжается. Преимущественно они сдаются в плен.

«Несмотря на серьезные успехи на угледарском направлении, мы понимаем, что противник там еще упирается, и достаточно серьезно», — сказал глава ДНР.

Украинские бойцы много лет готовились к военным действиям на территории города. Они выстроили сильную оборону: подземные переходы и пулеметные гнезда на крышах многоэтажных домов. Сложность боев также в том, что город расположен на возвышенности. В нем преобладают преимущественно высокие постройки.

Российские военнослужащие ежедневно улучшают свои позиции. Они уже передвигаются по некоторым подземным переходам.

«Очень серьезный охват Угледара мы уже фиксируем. Там сражается 29-я армия <…> они показывают блестящий результат», — отметил Денис Пушилин.

Слова главы ДНР подтверждают украинские военные, которые дают интервью изданиям своей страны. Так, боец 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ заявил, что в настоящее время российские военные штурмуют город со всех сторон. Украинские бойцы выходят из Угледара группами по десять человек. В пункт назначения живыми добираются около 4-6 человек. Причина — интенсивные обстрелы ВС РФ. Ситуацию в Угледаре военный назвал критичной.

«Эвакуации нет вообще, так как БМП даже не успевают доехать до Угледара, по ним сразу работают, очень много тяжелых 300, которых вынести пешком под дронами нереально, также множество 200 лежат просто по дорогам», — сообщил боец ВСУ.

Ранее жители ДНР рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как они относятся к празднованию Дня воссоединения республики с Россией.