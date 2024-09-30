Жители ДНР рассказали, рады ли присоединению республики к России

В понедельник, 30 сентября, в ДНР отмечают праздник — День воссоединения с Россией. Жители рассказали корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», не жалеют ли, что республика потеряла независимость, как относятся к празднику, с какими проблемами сталкиваются.

Выборы проходили в 2022 году. ВСУ постоянно обстреливали мирные города. Сохранялся высокий риск того, что украинские военные будут особенно масштабно атаковать населенные пункты. С учетом мер безопасности было решено максимально отказаться от массового скопления людей. Члены избирательной комиссии ходили по дворам, чтобы жильцы могли быстро проголосовать и вернуться в свои квартиры. Опасность не пугала жителей республики. Все понимали, что решается судьба и будущее.

«Я ходил на выборы в 2022г. Я думаю, с воссоединением все стало на свои места, Донбасс вернулся туда, откуда его когда-то вырвали. Впрочем, как и многие другие русские города», — рассказал Алексей М., замначальника ремонтно-строительного цеха Макеевского коксохимического завода.

Алексей поздравил соотечественников с праздником и пожелал России стабильности, терпения, процветания и сил.

«Желаю, чтобы орел, который на нашем гербе, расправил свои крылья, но надеюсь, что не придется ему выпускать когти. А Донбассу я желаю вновь стать сердцем России, как некогда его изображали на плакатах», — отметил собеседник издания.

Помощь России невозможно оценить. Она видна повсюду. Выходя на улицу, замечаешь проезжающую мимо машину скорой помощи. На современном автомобиле написано, что это подарок республике от подмосковного Клина. В больницах Макеевки часто замечаешь большие коробки с гуманитарной помощью, которую в очередной раз прислали из Ханты-Мансийского автономного округа. Учебные заведения Донецка ремонтируют за счет средств, направленных из Москвы. Жители городов ДНР благодарны за помощь, за единство и за поддержку соотечественников.

«После воссоединения с Россией наконец-то началось достойное финансирование образовательных учреждений, в районе, в котором я работаю два детских сада становились на капитальный ремонт за средства шефа-региона, у нас это Москва, сады оборудованы всем необходимым, даже системой видеонаблюдения по всему саду и территории», — рассказала Анна Г., ведущий специалист отдела образования администрации Ленинского района Донецка.

Улучшения заметны и в других районах Донецка и населенных пунктах республики.

«В остальных садах и школах отремонтированы, наконец-то, кровли, системы отопления, закрыты острые вопросы, планируется дальнейший ремонт на три года, финансирования на нас не жалеют», — добавила собеседница.

Анна положительно отметила систему охраны учебных заведений ДНР. Так, теперь на входе сидит молодой мужчина, вооруженный боевым оружием.

Однако предполагать, что жизнь восстановилась в ДНР полностью, преждевременно. Существует ряд проблем. Например, детские сады в Донецке работают до 12.00. Родители вынуждены искать способы, как забрать детей домой и с кем оставить. Особенно тяжело работающим мамам. Родители располагают информацией, что на питание и воду не хватает финансирования. Люди просят решить проблему.

Школы, расположенные в отдаленных районах Донецка, работают в дистанционном формате. Дончанка Ольга, как и многие горожане, переживает по данному поводу.

«На нашу школу выделили спорт инвентарь и оборудование для школьной столовой. Ждем с нетерпением, когда школьники смогут вернуться за парты. Потому что детям не хватает общения со сверстниками», — в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» отметила Ольга Т.

Проблем много, но самая приоритетная — завершение СВО. Практически ежедневно Минобороны РФ сообщают об освобождении очередного населенного пункта ДНР. Мужество и сила российских военнослужащих вселяют надежду, что СВО скоро завершится победой. Тогда многие проблемы будут решены.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Подмосковье Фаевская встретилась с детьми из ДНР, проживающими в православном центре в Сергиевом Посаде.